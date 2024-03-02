Платежная карта для интуристов заработает в России до конца 2024 года

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что она уже работает в тестовом режиме

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Проект платежной карты для иностранных туристов будет запущен в России в полном масштабе до конца 2024 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи.

"Она (карта - прим. ТАСС) уже работает в тестовом режиме, мы вместе с Москвой эту программу запустили. В полном масштабе, я думаю, что до конца года развернем", - сказал он.

Ранее вице-премьер поручил заинтересованным ведомствам проработать создание в России платежной карты для иностранных путешественников. По его словам, это стимулирует туристический поток в регионах России, интерес к которым традиционно проявляли гости из других стран.

В феврале 2024 года директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев рассказал, что российские банки начали формировать финансовый продукт для иностранцев и в тестовом режиме выпускают платежные карты для иностранных туристов.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.