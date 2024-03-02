В декабре 2024 года Росатом надеется осуществить физический пуск блока № 1 АЭС "Руппур"

Строительство блока идет в Бангладеш

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Росатом надеется в декабре произвести пуск реактора блока № 1 АЭС "Руппур", которую госкорпорация строит в Бангладеш. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, выступая на Всемирном фестивале молодежи в Сочи.

"Надеюсь, что в этом году в декабре будет физпуск", - сказал он, описывая ход строительства станции. Ранее гендиректор Росатома уже сообщал о том, что на 2024 год запланированы физические пуски первого блока АЭС "Руппур" в Бангладеш и третьего энергоблока АЭС "Куданкулам" в Индии.

В ноябре 2011 года Россия и Бангладеш подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве первой бангладешской АЭС "Руппур" (в 160 км к западу от столицы Бангладеш - города Дакки). Станция будет оснащена двумя энергоблоками с реакторами ВВЭР-1200. В начале 2017 года правительство РФ предоставило Бангладеш государственный кредит в размере $11,38 млрд для финансирования основного этапа сооружения АЭС. Строительство первого энергоблока началось 30 ноября 2017 года, второго - 14 июля 2018 года.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.