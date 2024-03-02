Лавров: вариант Запада конфисковать лишь прибыль от активов РФ все равно будет воровством

Глава МИД России отметил, что страна в случае конфискации своих активов на Западе будет реагировать индивидуально, в зависимости от каждого случая

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Обсуждаемый вариант конфискации только доходов от российских активов, замороженных на Западе, в случае реализации все равно будет воровством. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

"Они придумывают [на Западе] различные модификации воровства, если так, по-честному, говорить. Говорят: давайте не будем трогать эти вот миллиарды, но они же крутятся, мы их крутим в западных банках, арестовали, но крутим, на них накручивается прибыль, и вот эту прибыль, мы же ее крутим, не Россия, давайте заберем. Но это все равно воровство. Это же понятно", - отметил министр, комментируя дискуссии на Западе по теме возможной конфискации замороженных российских активов.

Лавров отметил, что Россия будет реагировать индивидуально в каждом конкретном случае конфискации своих активов на Западе.

"Мы будем действовать зеркально, будем действовать в каждом конкретном случае. Уже есть примеры и в США, и в Европе, когда конфисковывали собственность компаний и частную собственность наших физических лиц. Это все очень индивидуально. Будем смотреть на каждый конкретный случай", - отметил министр в ответ на вопрос об ответных мерах на возможную конфискацию замороженных российских активов на Западе.