Левитин поддерживает идею привлечения студентов из стран СНГ к участию в проекте "БАМ 2.0"

Помощник президента РФ напомнил о планирующихся в апреле юбилейных мероприятиях в честь 50-летия БАМа

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Помощник президента РФ Игорь Левитин доложит главе государства Владимиру Путину об инициативе Российских студенческих отрядов (РСО) - привлечь к участию во всероссийской студенческой стройке "БАМ 2.0" студентов из стран СНГ. Об идее Левитину рассказал на просветительском марафоне "Знание. Первые" один из руководителей молодежной общероссийской общественной организации.

"Я <…> обязательно доложу об этом президенту. [Идею] поддерживаю, это очень хорошая инициатива, считаю", - ответил Левитин молодому человеку.

Этим летом на строительство Восточного полигона поедут 3,5 тыс. молодых людей из разных регионов России. Представитель РСО отметил, что студенты из стран СНГ тоже хотят ехать работать на БАМ, как и когда-то были задействованы в Сочи при строительстве объектов железнодорожной инфраструктуры перед Олимпиадой 2014 года. "Все готовы, мы общались, не боятся, и мы понимаем, как с ними работать, но есть вопрос законодательства, упрощения для студентов государств СНГ, - пояснил молодой человек. - Просим помощи, чтобы на Восточном полигоне создали особый режим, как был в Сочи, чтобы студенты из стран СНГ могли принять участие".

Левитин напомнил о планирующихся в апреле 2024 года юбилейных мероприятиях в честь 50-летия БАМа и сказал, что из СНГ приедут ветераны. "Мы планируем пригласить строителей со всех бывших союзных республик - им уже по 70 лет, кому-то больше - и они хотят приехать, увидеть, как сейчас живут эти поселки", - сказал Левитин.

БАМ проходит по территории Амурской и Иркутской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Строительство магистрали началось в конце 1930-х годов, но основные работы были развернуты в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 8 июля 1974 года вышло постановление правительства СССР № 561 "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали", что считается датой рождения дороги.

С 2022 года легендарная стройка снова массово принимает студентов со всей страны. В 2024 году студенческие отряды совместно с РЖД продолжают сотрудничество по трудовому проекту "БАМ 2.0" на объектах Восточного полигона железных дорог.