Россия переориентирует экспорт газа на новые рынки с акцентом на сотрудничество с АТР

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов отметил, что российский ТЭК и под санкционным давлением показал высокую степень устойчивости

АЛЖИР, 2 марта. /ТАСС/. Россия продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки, а также работает над раскрытием потенциала транспортных коридоров, которые позволят увеличить мобильность российских энергоресурсов, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе выступления на VII Газовом саммите Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) в Алжире.

Российский ТЭК и под санкционным давлением показал высокую степень устойчивости, а сейчас Россия продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки с акцентом на укрепление сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, отметил министр. Также развиваются новые СПГ-кластеры, и страна работает над раскрытием потенциала транспортных коридоров, которые позволят увеличить мобильность российских энергоресурсов. Россия видит необходимость в наращивании усилий для развития финансового и страхового обеспечения экспорта энергоресурсов, не зависящего от западных финансовых институтов. Речь в первую очередь идет о расширении расчетов в ликвидных национальных валютах, подчеркнул Шульгинов.

Причиной дестабилизации мировых энергетических рынков глава Минэнерго РФ назвал нелегитимные односторонние ограничения недружественных стран. При этом сами страны - инициаторы ограничений, которые попытались ограничить возможности развития российского ТЭК и изолировать его от мировой энергетической системы, сами столкнулись с неблагоприятными экономическими последствиями, сказал Шульгинов.

"В качестве "антикризисных мер" вводят механизм "совместных закупок природного газа", который является нерыночным инструментом, с целью навязывания своих условий поставщикам трубопроводного газа и СПГ из отдельных стран и, как следствие, их дискриминации", - отметил министр энергетики РФ.