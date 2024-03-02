В Госдуму внесли законопроект о списании процентов по кредитам участникам СВО

Предлагается установить, что в случае, если на дату вступления в силу законопроекта льготный период по договору потребительского кредита окончен, то кредитор обязан в течение 10 дней с даты вступления в силу законопроекта направить военнослужащему уведомление об отсутствии обязанности по уплате процентов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий списание процентов по потребительским кредитам, которые были начислены в период кредитных каникул, для участников специальной военной операции (СВО). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в закон "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Также законопроектом предлагается установить, что в случае, если на дату вступления в силу законопроекта льготный период по договору потребительского кредита (кредитные каникулы) окончен, то кредитор обязан в течение 10 дней с даты вступления в силу законопроекта направить военнослужащему уведомление об отсутствии обязанности по уплате процентов, а также уточненный график платежей.

Если на дату вступления документа в силу заемщик уже уплатил проценты по потребительскому кредиту (займу) во время кредитных каникул, банк должен будет перенаправить эти средства на погашение основного долга по кредиту. Если тело кредита уже полностью погашено, возмещение пойдет в счет других кредитов (займов) участника СВО. Для банков предусматривается возмещение в размере 50% от недополученного дохода по процентам.

"Реализация законопроекта повлечет возникновение дополнительных расходов федерального бюджета в размере порядка 5,7 млрд рублей", - говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Предусматривается, что в случае принятия документ вступит в силу со дня официального опубликования.