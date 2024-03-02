Таджикистан рассчитывает на участие ЕС в энергопроектах республики

Глава МИД Сироджиддин Мухриддин отметил, что при поддержке Евросоюза и США строится ГЭС в Горно-Бадахшанской автономной области

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Таджикистан рассчитывает, что Европейский союз активно поддержит энергетические проекты, реализуемые в республике и регионе Центральной Азии, которые благополучно скажутся на климате. Об этом заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, выступая на Антальском дипломатическом форуме "Новая динамика кооперации в Евразии".

"На сегодняшний день мы освоили только 5% от существующего гидроэнергетического потенциала страны. У нас есть отличные проекты. Одним из них является Рогунская гидроэлектростанция, которая является одной из крупнейших гидроэлектростанций в мире. И для строительства этих проектов, конечно же, мы пригласили всех наших партнеров. Европейский союз, конечно, является одним из них", - сказал он.

Министр отметил, что при поддержке ЕС и США также строится ГЭС в Горно-Бадахшанской автономной области республики, которая поможет не только обеспечить энергией этот регион, но и будет иметь потенциал для поставки в соседний Афганистан.

Кроме того, Мухриддин отметил проект Евросоюза "Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии". "Мы надеемся, что программа укрепит нормативно-правовую и институциональную базу для перехода к устойчивой энергетической системе в регионе", - сказал министр.

Также, по словам главы МИД, в Таджикистане рассчитывают на активное участие Европейского банка реконструкции и развития в проекте CASA-1000, который предусматривает строительство линий для передачи электроэнергии из Центральной в Южную Азию. "Мы рассчитываем, что этот проект будет успешно реализован при поддержке наших партнеров, в частности Европейского банка реконструкции и развития и других партнеров", - добавил он.