ФСЭГ выразил неприятие "потолкам цен" на газ

Страны организации также подчеркнули важность защиты инфраструктуры

АЛЖИР, 2 марта. /ТАСС/. Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) в декларации по итогам 7-го саммита глав государств и правительств в Алжире подчеркнул важность защиты газовой инфраструктуры и неприятие искусственного вмешательства в работу рынков газа.

"Подчеркиваем исключительную важность защиты критически важной газовой инфраструктуры, включая трансграничную инфраструктуру, чтобы обеспечить ее надежность и устойчивость, а также укрепления международного сотрудничества в деле снижения рисков, предотвращения и защиты от стихийных бедствий, технологических сбоев и антропогенных угроз, включая преднамеренные нападения и злонамеренное использование информационно-коммуникационных технологий с учетом обстоятельств", - сказано в документе.

Кроме того, страны ФСЭГ выразили неприятие любого искусственного вмешательства в работу рынков природного газа, "включая попытки изменить функции ценообразования и управления рисками, а также внедрение политически мотивированных "потолков цен", которые могут только усугубить дефицит предложения на рынке и препятствовать инвестициям".

Страны ФСЭГ выразили общую решимость продвигать газ как гибкий и надежный энергоноситель, выступать за более широкое использование природного газа на внутреннем и международном рынках, способствовать более широкому использованию природного газа в морском и наземном транспорте, а также включению газа в климатическое, инвестиционное и налоговое регулирование, международную банковскую деятельность и глобальную торговлю. Организация также намерена поддерживать основополагающую роль долгосрочных газовых контрактов и ценообразование на газ на основе привязки к цене нефти или нефтепродуктов, чтобы обеспечить стабильные инвестиции в разработку газовых ресурсов.

Страны - экспортеры газа осудили односторонние беспрецедентные действия и налоговые меры, "которые оправдываются якобы обеспечением безопасности энергоснабжения для некоторых в ущерб правилам газового рынка и с риском увеличения дисбалансов в ущерб наиболее уязвимым слоям населения", все односторонние экономические ограничения, предпринятые без предварительного одобрения Совета Безопасности ООН и негативно влияющие на разработку месторождений и торговлю газом. Также они подчеркнули неприятие использования вопросов изменения климата в качестве оправдания для осуществления мер, мешающих инвестициям в газовые проекты.

Кроме того, главы государств и правительств приветствовали присоединение Мавритании, Мозамбика и Сенегала к форуму.

О ФСЭГ

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. На данный момент ее членами являются 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Россия, Экваториальная Гвинея и ОАЭ. Эти страны контролируют порядка 70% мировых запасов газа, 52% мирового экспорта СПГ и 47% поставок газа по трубопроводам.