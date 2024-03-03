В Кузбассе в 2024 году откроют вторую очередь центра обслуживания белорусской техники

Объем инвестиций в проект оценочно составит более 1 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 3 марта. /ТАСС/. Открытие мультибрендового центра по техническому обслуживанию и ремонту белорусской техники в моногороде Белово Кемеровской области запланировано на конец 2024 года, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития региона.

"Мультибрендовый центр - это широкий спектр инновационных технологий и продуктов передовых производителей техники Республики Беларусь в Кемеровской области - Кузбассе. Вторая очередь откроется в Кузбассе в конце 2024 года. Новый производственный комплекс №2 площадью 8,6 тыс. кв. м станет базой для сервисного обслуживания как карьерных самосвалов, так и техники, используемой на сельскохозяйственных предприятиях, а также в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что объем инвестиций в проект оценочно составит более 1 млрд рублей. Необходимость строительства второй очереди была обусловлена большим количеством заказов, также выросло число заинтересованных в обслуживании в этом сервисном центре.

Первую очередь центра технической поддержки "БелАЗ" построили в поселке Грамотеино в Белово в 2020 году на площади 15,5 тыс. кв. м. Ожидается, что налоговые поступления по итогам реализации проекта до 2028 года составят более 750 млн рублей. Открытие центра техобслуживания "БелАЗ" в Кузбассе, где добывают почти 60% всего российского угля, помогло местным угольщикам упростить процедуру обслуживания и ремонта тяжелой карьерной техники.

Моногород Белово с населением около 73 тыс. человек относится к категории моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Экономика муниципалитета монозависима от угольной промышленности, в сфере которой занята большая часть трудоспособного населения.