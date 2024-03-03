Более 170 предприятий Москвы присоединились к нацпроекту "Производительность труда"

По словам мэра столицы Сергея Собянина, в среднем участники проекта смогли увеличить объемы производства на 54%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Число столичных предприятий, участвующих в нацпроекте "Производительность труда", к концу 2024 года может увеличиться более чем вдвое и превысить 400. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Больше 170 обрабатывающих предприятий Москвы присоединились к нацпроекту "Производительность труда". Под руководством экспертов компании выравнивают занятость своих сотрудников, совершенствуют логистику, корректируют размеры партий, сокращают уровень производственного брака и многое другое", - написал мэр.

Он отметил, что в среднем столичные участники проекта смогли увеличить объемы производства на 54%, сократить время рабочих процессов на 36%, снизить неиспользуемые запасы на 37%. "Например, один из производителей ускорил выпуск геля для УЗИ, а другой - пуховых курток", - добавил Собянин.

Мэр подчеркнул, что в столице нацпроект реализуется с начала 2022 года. "До конца 2024 года в нем смогут принять участие больше 400 предприятий", - заключил он.