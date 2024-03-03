WSJ: Китай может удвоить экспорт техники для поддержания экономического роста

Как отмечает газета, подобные действия Пекина в конце 1990-х и начале 2000-х годов помогли стране удерживать низкий уровень инфляции

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Китай может удвоить поставки за рубеж техники собственного производства, что вызовет новый "китайский шок" на международном рынке. Таким мнением поделилась газета The Wall Street Journal.

По информации издания, в настоящее время Пекин активно наращивает производство автомобилей, машинного оборудования и бытовой техники. Из-за перенасыщения внутреннего рынка Китай продает продукцию за рубеж.

Как отмечает газета, подобные действия Пекина в конце 1990-х и начале 2000-х годов помогли стране удерживать низкий уровень инфляции. По мнению экономистов, нынешняя производственная активность Китая поможет еще больше снизить инфляцию.

США, Европа и Япония не поддерживают действия Китая, поскольку в прошлом это привело к банкроству многих производств на их территории, сообщает издание. Поэтому они выделили миллиарды долларов на поддержку стратегических отраслей и ввели или угрожали ввести пошлины на ввоз продукции из Китая.