ЕК считает, что прекращение транзита газа через Украину грозит ЕС "наихудшим сценарием"

Соглашение об этом истекает 31 декабря 2024 года

БРЮССЕЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия считает, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины, соглашение о котором истекает 31 декабря 2024 года, грозит Евросоюзу "наихудшим сценарием". Как сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии, первыми под удар попадут Австрия, Венгрия и Словакия.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила в Европарламенте, что Еврокомиссия "не заинтересована в продлении украинского газового транзита", однако, согласно документу, в действительности Еврокомиссия ожидает несколько проблем.

"Это означает, что Евросоюз скоро потеряет около 5% своего газового импорта, главным образом в страны центральной и юго-восточной Европы (которые платят за российский газ в рублях). Если эта потеря совпадет с продолжительным периодом холодных температур, это может создать наихудший сценарий для стран ЕС, которые продолжают получать газ через Украину", - говорится в документе.

Еврокомиссия также предупреждает, что отказ от украинского транзита потребует замещения его газом, поступающим через Германию, Италию или Турцию, что приведет к росту транспортных расходов и расходов на хранение, что станет дополнительным бременем для этих стран ЕС. Ситуация дополнительно осложняется введенной Германией в одностороннем порядке пошлиной на экспорт газа.

Впрочем, анализ документов Еврокомиссии за последние пять лет показывает, что базовый сценарий в ее прогнозах, связанных с климатом и температурным режимом, всегда базируется на тезисах о глобальном потеплении. Таким образом, и в ситуации с прекращением зимой транзита через Украину ЕК, с высокой вероятностью, рассчитывает избежать наиболее тяжелых последствий, надеясь на позитивный эффект потепления климата.

С другой стороны, перевод Австрии, Венгрии и Словакии на транзитное газоснабжения через страны Западной Европы повысит степень их зависимости от остального Евросоюза, что выгодно Еврокомиссии.