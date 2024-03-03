Хуснуллин обсудил с властями ЛНР план развития региона до 2030 года

Вице-премьер РФ дал несколько поручений, касающихся восстановления и модернизации инфраструктуры, капремонта жилья, благоустройства территорий

ЛУГАНСК, 3 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время визита в Луганскую Народную Республику обсудил с представителями местной власти план развития региона до 2030 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"После посещения объектов провел совещание с членами правительства республики. На нем мы подробно обсудили развитие региона до 2030 года. Сразу отмечу, что в ЛНР одна из самых эффективных команд, вижу прогресс по всем вопросам. Однако теперь работать нужно на будущее: формировать трех- и пятилетку. При этом выполнять и то, что уже запланировано, и дополнительно дорабатывать программу с учетом тех тем, которые были обозначены президентом во время послания", - написал Хуснуллин.

Во время совещания он дал несколько поручений, касающихся восстановления и модернизации инфраструктуры, капремонта жилья, благоустройства территорий.