Расходы офиса президента Украины на командировки за год превысили траты шести ведомств

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк подчеркнул, что речь идет именно о сотрудниках офиса, а не о главе государства, расходы на поездки которого прописываются отдельно

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники офиса президента Украины за год потратили на командировки больше средств, чем сотрудники шести украинских министерств вместе взятых. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Посчитал по командировкам офиса президента за бюджетные средства. Слушайте, так они за год за государственные деньги наездили больше, чем [сотрудники] МВД, Минюста, Минобразования, Минэкологии, Минагрополитики и Минспорта вместе взятые", - написал он в своем Telegram-канале.

Железняк подчеркнул, что речь идет именно о сотрудниках офиса, а не о главе государства, расходы на поездки которого прописываются отдельно. "Нормальные реформы за наши с вами средства", - подытожил парламентарий. Цифр при этом он не привел.