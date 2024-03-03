На Всемирном фестивале молодежи открыли маркет и шоурум проекта "Сделано в Москве"

Участие в фестивале является одной из мер поддержки предприятий

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. В международном молле "Арт.Молодость", открывшемся в рамках Всемирного фестиваля молодежи, принимают участие 20 предпринимателей из Москвы. На маркете представлены одежда, обувь, косметика, а также аксессуары - сумки, ювелирные украшения, бижутерия, сувениры, передает корреспондент ТАСС.

Шоурум и маркет проекта "Сделано в Москве будут открыты 3-5 марта с 11:00 до 20:00. На их боковых фасадах гости и участники фестиваля могут "передать привет" столице, оставив записки в красных конвертиках и разукрасить знаковые объекты столицы.

"Участие в фестивале - это одна из мер поддержки предприятий, где они непосредственно повышают свою узнаваемость, общаясь с участниками. У нас есть зона маркета, где помогаем им стимулировать продажи своих товаров, тем самым помогая в развитии. Это предприниматели, которые производят свои товары в Москве и являются налогоплательщиками города", - сказала ТАСС пиар-менеджер проекта Александра Бондарь.

Так, на маркете "Сделано в Москве" представлены молодежные товары, в том числе футболки, худи, толстовки, ветровки, кроссовки из натуральной кожи, ювелирные украшения из серебра, уходовая и декоративная косметика. "Есть аксессуары, в том числе сумки и сувениры - кружечки, тарелочки, блокнотики, все, что связано с айдентикой города. Все можно как потрогать и рассмотреть в шоуруме, так и приобрести на нашем маркете", - перечислила Бондарь.

Атмосфера гостеприимства

"В рамках фестиваля приехала делегация московских предпринимателей, которые сами придумали, производят представленные в шоуруме продукты, с которыми гости могут пообщаться в рамках международного молла. Также у нас есть как промо-персонал, который рассказывает про бренды, в принципе помогает с выбором образа, подбором косметики, так и есть диджей, который задает ощущение драйва и создает атмосферу торгового центра", - отметила пиар-менеджер проекта.

Кроме того, на площадке установлена информационная тач-панель, с помощью которой можно открыть это "библиотеку" брендов-участников маркета проекта "Сделано в Москве" и ознакомится с линейкой товаров и справкой о производителе.

"Также с ее помощью можно узнать о нашем проекте, мерах поддержки участников, и при желании гости-предприниматели могут к нам присоединиться. Еще на тач-панели для гостей проводим викторину, в рамках которой рассказываем, чем мы занимаемся и какие товары производят в Москве. И если респонденты отвечают правильно на все семь вопросов, дарим мерч проекта", - заключила Бондарь.

ВФМ-2024

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.