Кнайсль заявила, что западные санкции против России не сработали

В стране все работает, общество продолжает функционировать, отметила экс-глава МИД Австрии

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Односторонние санкции Запада в отношении России не дали эффекта. В стране все работает, общество продолжает функционировать, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на лекции в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

"В 2022 году были введены беспрецедентные санкции против России - 17 тыс. санкций. Евросоюз ввел недавно 13-й пакет санкций", - сказала Кнайсль.

"Сработало это или нет, - задалась она вопросом. - Те, кто приезжают в Россию, видят, что все работает, общество продолжает функционировать. Все гораздо лучше, чем это отражается в западных медиа".

Экс-глава МИД также отметила, что "потолок цен на нефть не сработал".

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.