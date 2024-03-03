СМИ: турецкие бизнесмены хотят подать иски против чиновников США из-за проблем с РФ

По информации Aydinlik, американское давление не имеет правовой основы, потому что Анкара не присоединилась к санкциям против России, а ООН не вводила эти санкции

АНКАРА, 3 марта. /ТАСС/. Несколькопредставителей деловых кругов Турции готовятся предъявить иски должностным лицам США в связи с оказанием давления на местный бизнес, работающий с Россией. Об этом сообщила газета Aydinlik.

Ранее она писала, что отдельные сотрудники посольства и генконсульства США в Турции посещали компании и предупреждали их против ведения дел с РФ, угрожая санкциями. Представители деловых кругов республики возмутились этой ситуацией, отмечает издание, и готовятся предъявить иски американским чиновникам. По словам предпринимателей, давление не имеет правовой основы, потому что Анкара не присоединилась к санкциям против РФ, а ООН не вводила эти санкции. Кроме того, в суд могут быть переданы иски и против турецких банков и их сотрудников, которые блокировали денежные переводы из РФ и, как считается, передавали США закрытую информацию о сделках и частных предприятиях.

Aydinlik приводит мнение доцента кафедры международного права столичного Университета Хаджеттепе Эрдема Илькера Мутлу. По его словам, прокуратура должна была начать неофициальное расследования жалоб на давление и передачу закрытой информации, не дожидаясь исков. Если этого не сделано, то такая работа будет инициирована после подачи жалоб. Без решения ООН или официального решения органов власти в Турции оказание давления, раскрытие коммерческой тайны, другие шаги в связанных с этой проблемой вопросах незаконны. Специалист не исключает, что в итоге некоторые американские чиновники будут объявлены персонами нон грата, а банки будут наказаны.

Как ранее сообщил ТАСС российский посол в Анкаре Алексей Ерхов, "подтверждается наличие серьезных проблем в сфере банковских переводов в интересах российских и турецких участников внешнеэкономической деятельности". При этом "необходимая работа по урегулированию создавшихся сложностей ведется на двустороннем уровне", сказал дипломат.

Ранее источник ТАСС в банковской сфере республики подтвердил, что проблемы с денежными переводами из РФ в Турцию, наблюдающиеся с начала года, связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). 22 декабря прошлого года было опубликовано новое постановление OFAC о регуляционных мерах, "оно имеет очень широкие формулировки", отметил источник. В связи с этим банки остаются в режиме ожидания разъяснения конкретных условий операций с РФ.