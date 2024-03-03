Очереди фур на въезд с Украины в три страны выросли из-за акций фермеров Польши

По словам представителя украинской погранслужбы Андрея Демченко, водители ищут возможность попасть на Украину через Словакию и Венгрию, а в последние дни добавилась очередь в направлении КПП "Дьяково" на границе с Румынией

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Увеличение протяженности очередей грузовиков наблюдается на участках границы Украины с тремя странами из-за блокады границы с Польшей. Об этом сообщил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко.

"Мы видим увеличение очередей на трех направлениях. В Словакии в направлении нашего пункта пропуска "Ужгород" по состоянию на утро 565 грузовиков стояли в очередях, ожидая возможности проехать в сторону нашей страны. На территории Венгрии напротив пункта пропуска "Тиса" 1 300 грузовиков. И еще около 300 грузовых транспортных средств находились напротив пункта пропуска "Дьяково" на территории Румынии. Возникновение очередей можно связать с тем, что польские фермеры блокируют границу с Украиной", - сказал он в эфире национального телемарафона.

По словам Демченко, из-за действий польских фермеров перевозчики и водители в первую очередь ищут возможность попасть на Украину через Словакию и Венгрию, а в последние дни добавилась очередь в направлении КПП "Дьяково" на границе с Румынией. "Там движение не заблокировано. Просто добавилось число желающих перейти границу, из-за чего возникают очереди", - уточнил представитель Госпогранслужбы Украины.

Ранее Демченко проинформировал, что на украинско-польской границе по-прежнему перекрыто движение через шесть пунктов пропуска. По состоянию на утро воскресенья, всего в очереди на территории Польши в сторону Украины стоят 2 400 грузовиков.

С ноября прошлого года польские перевозчики и фермеры периодически проводят демонстрации, блокируя КПП на границе с Украиной. Очередная акция протеста против импорта украинской аграрной продукции объявлена по всей стране с 9 февраля по 10 марта. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины. Протест поддержан руководством Минсельхоза Польши. Как сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, общие потери госбюджета Украины из-за блокады пунктов пропуска на польской границе составили 20 млрд гривен (более $523 млн).