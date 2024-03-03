Глава СПЧ назвал Google главным инструментом цензуры в мире

Валерий Фадеев считает, что цифровизация, социальные сети, поисковики - это новая форма цензуры

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал Google главным инструментом цензуры в мире, которому нужно противопоставить альтернативу.

"Цифровизация, социальные сети, поисковики - это же новая форма цензуры. Мы все "гуглим". Google - главный инструмент цензуры в мире. Мы что-нибудь противопоставили Google?" - сказал Фадеев на сессии с иностранными журналистами и экспертами "Куда пропал медведь? Современный образ России в многополярном мире".

По его словам, французы в свое время пытались что-то противопоставить Google, но у них ничего не получилось. "Прошло 10 лет, а воз и ныне там", - добавил глава СПЧ.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.