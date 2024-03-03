Кувейт продлил добровольное сокращение добычи нефти на 135 тыс. б/с до июня

Он стал первой страной из государств ОПЕК+, которая объявила о продлении мер по снижению

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Кувейт продлевает на второй квартал дополнительное добровольное сокращение добычи нефти, о котором несколько стран ОПЕК+ договорились на встрече в ноябре 2023 года. Об этом сообщает кувейтское новостное агентство KUNA со ссылкой на министра нефти страны Имада аль-Атики.

Кувейт в течение первого квартала 2024 года взял на себя обязательства по сокращению производства на 135 тыс. б/ с. Он стал первой страной из государств ОПЕК+, которая объявила о продлении мер по снижению добычи нефти. При этом агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что о продлении добровольного снижения добычи до июня договорились все страны, взявшие на себя эти обязательства.

О продлении сокращения производства, как сообщает агентство Reuters, заявил и Алжир - эта страна продолжит добровольно снижать добычу нефти на 51 тыс. б/с во втором квартале 2024 года.

По итогам заседания ОПЕК+, прошедшего 30 ноября, страны альянса договорились о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти для балансировки рынка. Так, Саудовская Аравия до конца марта 2024 года снижает производство на 1 млн б/с, Россия углубила сокращение поставок нефти на мировые рынки с 300 тыс. б/с до 500 тыс. б/с. Еще ряд стран ОПЕК+ суммарно сокращают добычу почти на 700 тыс. б/с: Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с. Эти сокращения не включены в параметр сделки ОПЕК+ и являются добровольными.