Россия во втором квартале 2024 года сократит поставки нефти на 471 тыс. б/с

По словам вице-премьера России Александра Новака, в апреле сокращение добычи составит 350 тыс. баррелей в сутки, а экспорт - 121 тыс. баррелей в сутки

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия сократит добычу и экспорт нефти во втором квартале в среднем по трем месяцам на 471 тыс. баррелей в сутки в рамках добровольных обязательств ОПЕК+. Об этом говорится в заявлении вице-премьера России Александра Новака. В первом квартале 2024 года этот объем составлял 500 тыс. баррелей в сутки.

"Россия осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи и экспорта нефти совокупно на 471 тыс. баррелей в сутки во втором квартале 2024 года в координации с некоторыми странами - участницами ОПЕК+", - говорится в заявлении.

При этом в апреле сокращение добычи составит 350 тыс. баррелей в сутки, а экспорт - 121 тыс. баррелей в сутки. В мае снижение добычи составит 400 тыс. б/с, экспорт - 71 тыс. б/с, в июне - 471 тыс. б/с.

По словам Новака, Россия в дальнейшем планирует постепенно восстановить дополнительные объемы сокращений добычи нефти и экспорта в рамках ОПЕК+ в зависимости от рыночных условий.

"Впоследствии в целях поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно восстановлены в зависимости от рыночных условий", - говорится в заявлении.

"Это добровольное сокращение добычи является дополнением к добровольному сокращению на 500 тыс. баррелей в сутки, ранее объявленному Россией, в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года. Сокращение экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 года", - добавил Новак и заметил, что Россия продолжит работу со вторичными источниками, чтобы повысить точность и надежность их оценки.