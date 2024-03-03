Несколько стран ОПЕК+ продлили на II квартал добровольные сокращения добычи нефти

В частности, Саудовская Аравия продлила по июнь сокращение производства на 1 млн б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 45 тыс. б/с

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Несколько стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о продлении на второй квартал 2024 года мер по дополнительному добровольному сокращению добычи нефти, которые были изначально рассчитаны на первый квартал.

Так, Саудовская Аравия продлевает по июнь сокращение производства на 1 млн б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 45 тыс. б/с. Кроме того, Россия заявила о снижении добычи и экспорта нефти во втором квартале в среднем по трем месяцам на 471 тыс. б/с (в первом квартале РФ сокращала поставки нефти на 500 тыс. б/с). Ирак также объявил о продлении мер по добровольному снижению добычи на второй квартал. В первом квартале страна сокращала ее на 223 тыс. б/с.

Из тех стран, которые в первом квартале брали на себя обязательства по сокращению производства, о продлении мер не объявил только Казахстан. Пока объем заявленных продленных сокращений странами ОПЕК+ составляет почти 2,1 млн б/с.

По итогам заседания ОПЕК+, прошедшего 30 ноября 2023 года, страны альянса договорились о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти суммарно на 2,2 млн б/с в первом квартале 2024 года для балансировки рынка.