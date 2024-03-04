"Эксперт РА": прибыль банковского сектора по итогам 2024 года составит 2,8 трлн рублей

Согласно базовому прогнозу рейтингового агентства, по итогам года прибыль топ-10 игроков составит порядка 2,1 трлн рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль банковского сектора в 2024 году сократится на 13% по сравнению с 2023 годом и составит 2,8 трлн рублей, прибыль крупнейших 10 игроков - около 2,1 трлн рублей. Об этом сообщается в материалах рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Согласно базовому прогнозу "Эксперт РА", по итогам 2024 года прибыль топ-10 игроков составит порядка 2,1 трлн рублей, а совокупная прибыль всего сектора достигнет 2,8 трлн рублей. Топ-10 банков увеличат отрыв по доле за счет таких преимуществ, как низкая относительно конкурентов стоимость фондирования и технологическое превосходство. При этом для группы средних банков будут нарастать внешние ограничения, оказывая давление на их бизнес, связанный с ВЭД", - говорится в сообщении.

Вследствие пересмотра условий государственного софинансирования "Эксперт РА" прогнозирует сокращение объема ипотечных выдач на 10-20% от 2023 года. Среднемесячный объем выдач ипотеки в 2024 году, по ожиданиям агентства, составит около 600-650 млрд рублей. "Корпоративное кредитование и кредиты МСБ в целом сохранят адекватные темпы роста и привлекательную доходность, в основном благодаря государственному стимулированию стратегических отраслей, поддержке (в т. ч. гарантийной) импорта и экспорта, проектам по развитию инфраструктуры и импортозамещению", - добавляют аналитики.

Согласно прогнозу агентства, в 2024 году около 15 банков могут уйти с рынка по причинам, связанным с плановой реорганизацией, добровольной сдачей или отзывом лицензий. В текущих условиях "Эксперт РА" ожидает дальнейшую реорганизацию банков в связи с поиском синергии от слияния банковских активов, принадлежащих в некоторых случаях одному собственнику. Допускается возможность и осуществления точечных сделок M&A по приобретению "дочек" иностранных банков. "Отзывы лицензий могут коснуться преимущественно банков, расположенных за пределами 100 крупнейших, многие из которых, на наш взгляд, не имеют сильных точек роста бизнеса и больше подвержены рискам регулирования и надзора", - поясняют аналитики.

Базовый сценарий агентства предполагает сохранение основных мер государственной поддержки в 2024 году с ужесточением требований их предоставления в отдельных отраслях, а также умеренное усиление внешних экономических ограничений против организаций реального и финансового секторов. Среднегодовой курс рубля агентство ожидает на уровне 92 рублей за доллар США, при этом внутри года допускаются периоды повышенной волатильности. Экономика, по мнению "Эксперт РА", продолжит расти умеренными темпами с увеличением ВВП в 2024 году в реальном выражении на 1,5-2%.

Во втором полугодии ключевая ставка начнет снижаться относительно текущего уровня в 16% и, по оценкам агентства, к концу года составит около 12%. При этом инфляция по итогам 2024 года будет находиться в диапазоне 5,0-5,5% против 7,4% за 2023 год.