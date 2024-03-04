В Астраханской области и Калмыкии выросло число жалоб на невывоз мусора

Качеством вывоза отходов с контейнерных площадок также недовольны жители Санкт-Петербурга, Челябинской, Московской и Нижегородской областей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Заметный рост жалоб в социальных сетях и цифровом сервисе "РЭО Радар" на работу региональных операторов по обращению с отходами наблюдается в Астраханской области и Калмыкии, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Отмечается заметный рост количества жалоб в социальных сетях на работу регоператора "Экоцентр" в зонах его деятельности в Астраханской области и Республике Калмыкия. Жители недовольны качеством работы компании в части вывоза отходов с контейнерных площадок, - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении. - Также жалобы зафиксированы в Санкт-Петербурге, Челябинской, Московской и Нижегородской областях, а также Республике Татарстан. Основной причиной неполадок явились погодные условия, а именно сильнейшие снегопады и крайне низкие температуры. Сейчас ситуация в указанных регионах нормализовалась. Работа регоператоров стабилизирована, количество жалоб в цифровом сервисе "РЭО Радар" сократилось кратно".

Также жалобы отмечаются в Волгоградской областях и Краснодарском крае. При этом в 2024 году не поступало жалоб в цифровой сервис "РЭО Радар" по Магаданской и Еврейской областям, Ненецкому и Чукотскому автономным округам.

"Мониторинг деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами ведется на постоянной основе, он помогает обеспечить бесперебойность предоставления населению коммунальной услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов", - добавил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.