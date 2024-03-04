В ФАО допустили, что забастовки фермеров могут довести Европу до дефицита товаров

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для связи с РФ Олег Кобяков отметил, что европейские аграрии "справедливо жалуются на сокращение или отмену субсидий на топливо и другие вводимые ресурсы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Протестные акции фермеров могут вызвать товарный дефицит в Европе. Об этом заявил в интервью ТАСС директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.

"Безусловно, эти протестные акции могут вызвать кратковременные перебои в производственно-сбытовых циклах и даже местный товарный дефицит, однако вряд ли стоит переоценивать их влияние на другие регионы", - сказал он.

По словам Кобякова, европейские фермеры "справедливо жалуются на сокращение или отмену субсидий на топливо и другие вводимые ресурсы", падение отпускных цен, рост издержек, "жесткое продавливание зеленой повестки со стороны Еврокомиссии, диктат розничных торговых фирм", трудности с выплатой кредитов, демпинг со стороны государств, не входящих в состав Евросоюза.

"Что же касается цен на зерно, которое в Европе является профильной сельскохозяйственной культурой, то если в предстоящем посевном сезоне фермеры сократят посевные площади, ибо закупочные цены падают, то европейская пшеница вырастет в цене", - заключил Кобяков.

В последнее время в странах ЕС проходят акции протеста фермеров. В частности, манифестации были организованы в Бельгии, Германии, Италии, Франции и других государствах сообщества.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:30 мск.