В Комсомольске-на-Амуре в ремонт ТЭЦ вложат более 1,5 млрд рублей

На объекте проведут ремонты котлоагрегатов, котла и турбоагрегата

ХАБАРОВСК, 4 марта. /ТАСС/. АО "Дальневосточная генерирующая компания" (АО "ДГК", входит в группу "Русгидро") направит свыше 1,5 млрд рублей в ремонт одной из старейших тепловых электростанций на Дальнем Востоке - Комсомольской ТЭЦ-2, сообщили в компании. Она питает южную и частично северную части центрального административного округа города.

"На ремонтную кампанию 2024 года направят более 1,5 млрд рублей. В том числе почти 950 млн рублей в рамках программы повышения надежности, в текущем году в нее вошло 72 мероприятия", - рассказали в компании. В 2023 году, как уточнили ТАСС в ДГК, в ремонт вложили порядка 650 млн рублей.

Энергетики приступили к работам, на теплоэлектроцентрали проведут пять текущих ремонтов котлоагрегатов, капитально отремонтируют котел №7 и турбоагрегат №8. Самые масштабные и трудоемкие работы запланированы на турбоагрегате. Там предстоит заменить диафрагмы, трубные пучки маслоохладителей, приборы измерения механических величин и виброконтроля.

Сотрудники отремонтируют и котлы, ствол дымовой трубы Комсомольской ТЭЦ-1, которая входит в состав КТЭЦ-2, кровлю, фасады, железнодорожные пути, подземные коммуникации на общую сумму более 288 млн рублей. Все эти мероприятия повысят надежность работы теплоэлектроцентралей.

Комсомольская ТЭЦ-2 работает с 1935 года, в 1974 году в ее состав вошла Комсомольская ТЭЦ-1. В 1989 году Комсомольская ТЭЦ-2 перешла на сжигание природного газа в качестве топлива, резервным топливом является уголь. С КТЭЦ-2 началась промышленная газификация Дальнего Востока.