На острове Ольхон на Байкале намерены построить первую асфальтированную дорогу

Строительство запланировали на май 2024 года

ИРКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Работы по асфальтированию дороги между поселками Хужир и Харанцы на популярном у туристов острове Ольхон на Байкале, где сейчас все дороги грунтовые, начнутся в мае. Стоимость контракта составит почти 300 млн рублей, сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

"Стоимость контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Хужир - Харанцы в Ольхонском районе составляет 297,7 млн рублей. Начало выполнения работ - май 2024 года, завершение - ноябрь 2025 года. Завезено 25% инертного материала, завоз оставшегося материала запланирован до начала работ в навигационный период 2024 года. Подрядная организация обеспечена дорожно-строительной техникой в полном объеме", - сказал Лобанов.

Протяженность дороги Хужир - Харанцы - 5 км. На двух других участках дорог на подъезде к Хужиру со стороны причала (протяженностью 6 и 1,7 км) начало работ запланировано на 2024 год, окончание - на осень 2025 года. Стоимость контракта по одному участку составляет 149 млн рублей, по второму - 160,5 млн рублей.

Лобанов также рассказал, что в октябре 2023 года получено положительное заключение экспертизы на реконструкцию 30-километрового участка дороги, которая проходит по острову от причала, куда прибывают паромы, до главного поселка Хужира, сметная стоимость проекта составит 6,55 млрд рублей. Строительно-монтажные работы должны будут начаться в этом году, завершиться - в 2027 году. Ранее первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников отмечал, что дорога от причала до Хужира будет с велосипедными дорожками.

Заасфальтировать эту дорогу еще в 2017 году поручил президент РФ Владимир Путин после того, как жители Ольхона пожаловались ему на ее качество во время прямой линии. Сдать первый участок планировалось осенью 2022 года, но подрядчик не исполнил обязательства, в связи с чем возбуждено уголовное дело.

Ольхон располагается на озере Байкал в 250 км от Иркутска и является крупным туристическим центром, в нескольких населенных пунктах острова проживают около 2 тыс. человек. Наиболее крупный - поселок Хужир, там расположена основная часть туристических баз и гостевых домов.