Японский индекс Nikkei установил рекорд, пробив отметку в 40 тыс. пунктов

По мнению специалистов, одним из факторов роста является сверхмягкая монетарная политика японского Центробанка, сохраняющего учетную ставку на фактически отрицательном уровне

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Ключевой индекс крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи (ТФБ) на открытии торгов в понедельник установил исторический рекорд, впервые за свое существование пробив отметку в 40 тыс. пунктов. Об этом свидетельствует онлайн-табло, показывающее текущий уровень индекса.

К 11:00 по местному времени (05:00 мск) Nikkei вышел на отметку в 40 219,15 пункта, прибавив 0,77% и в очередной раз обновив исторический максимум. Аналитики отмечают, что главным фактором роста остается подъем на американских торговых площадках, в особенности - в части компаний, связанных с полупроводниками. На этом фоне на ТФБ также растут котировки компаний из этого сектора, такие как Tokyo Electron, Advantest и SoftBank.

Также фактором роста, по мнению специалистов, остается сверхмягкая монетарная политика Банка Японии (Центробанк), который сохраняет учетную ставку на фактически отрицательном уровне в отличие от западных стран, где она на протяжении длительного периода, напротив, повышалась для борьбы с инфляций.