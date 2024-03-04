ФАО: РФ поставками зерна внесла вклад в борьбу с голодом в некоторых странах Африки

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для связи с РФ Олег Кобяков отметил, что министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев ранее отчитался перед Владимиром Путиным о завершении поставки в шесть африканских стран в качестве безвозмездной продовольственной помощи 200 тыс. тонн зерна

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Бесплатные поставки зерна из России в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) и Эритрею внесли значительный вклад в борьбу с острым голодом в этих странах. Об этом заявил в интервью ТАСС директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.

"Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отчитался перед российским президентом Владимиром Путиным о завершении поставки в шесть африканских стран в качестве безвозмездной продовольственной помощи 200 тыс. тонн зерна. Оно поступило в такие страны, как Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрея. Это существенный вклад в купирование острого голода в этих странах", - сказал глава офиса ФАО.

Кобяков обратил внимание, что полученная поставка покрыла 23% от общей годовой потребности Сомали в импорте пшеницы (дефицит баланса - 215 тыс. тонн), 9% для Буркина-Фасо (283 тыс. тонн) и 6% для Мали (405 тыс. тонн). "Особенно важно, что эта помощь безвозмездна, бесплатна для конечных получателей", - добавил он.

"Отмечу, что Россия активно и эффективно взаимодействует с аффилированной с ФАО Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП), - продолжил Кобяков. - За последние пять лет Россия по каналам программы предоставила помощь 30 государствам в разных регионах мира, в основном в Африке, на сумму почти $300 млн. Тем не менее эти гуманитарные поставки нужно отнести к категории мер чрезвычайной и единовременной поддержки".

Полный текст интервью будет опубликован в 09:30 мск.