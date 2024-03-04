"Известия": регионы смогут внепланово проверять бизнес без согласования с прокуратурой

Заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев отметил, что проект постановления правительства поможет, когда требуется незамедлительное реагирование контрольных органов для предотвращения возможных нарушений

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Региональные власти могут получить возможность проводить внеплановые проверки бизнеса и социальных учреждений без согласования с органами прокуратуры РФ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства, который разработало Минэкономразвития РФ.

Отмечается, что внеплановые инспекции можно будет проводить по поручению главы региона, а также руководителей контрольных органов на основании обращения уполномоченного по правам ребенка при президенте России.

"Проект постановления правительства поможет, когда требуется незамедлительное реагирование контрольных органов для предотвращения возможных нарушений", - заявил "Известиям" заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

Зампред Госдумы Анна Кузнецова, которая является инициатором части этих поправок подчеркнула, что изменения помогут "активизировать профилактику негативных явлений в сиротских учреждениях, а не искать виновных, когда трагедия уже свершилась".

"Ключевые принципы нового регулирования данной сферы - простые и понятные правила ведения бизнеса, справедливые проверки только там, где есть риск нарушения этих правил и обратная связь от предпринимателей. Ключевым элементом новой системы контроля и надзора является риск-ориентированный подход при проведении проверок. Это значит, что проверка проводится только там, где есть риск нарушения законодательства", - сообщили "Известиям" в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что сейчас проверки без согласования с прокуратурой можно инициировать только в экстренных случаях, например, по поручению президента и председателя правительства, также прокуратура может самостоятельно выступать организатором таких контрольных мероприятий.