Российские производители цветов заявили, что готовы к повышенному спросу на 8 марта

На отечественном рынке имеется достаточное их количество, рассказали опрошенные участники рынка

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российские производители цветов готовы к повышенному спросу на 8 марта, на отечественном рынке имеется достаточное их количество. Об этом ТАСС рассказали опрошенные участники рынка.

Как сообщила агентству президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова, на 8 марта традиционно наблюдается ажиотажный спрос на цветы, однако российские производители готовы его удовлетворить. "Что касается тюльпанов, у нас с этим проблем нет - имеется большое количество цветочных совхозов и частных предпринимателей. Поэтому это будут свежие, хорошие, красивые тюльпаны нашего отечественного производства", - рассказала Сафронова.

В то же время эксперт по цветам Ассоциации "Теплицы России" Александр Литвиненко добавил, что объем российского производства, например роз, удовлетворяет лишь 25% потребностей рынка к 8 Марта, тюльпанов - на 45%. "Поэтому без импортных поставок не обойтись", - отметил он. По его словам, сейчас могут наблюдаться проблемы с поставками импортных цветов. "Но опыт прошлых лет говорит о том, что с трудностями справимся и наши женщины получат достаточное количество цветов к своему празднику", - рассказал Литвиненко.

В пресс-службе маркетплейса локальных брендов Flowwow также рассказали, что в настоящее время не наблюдается проблем с наличием цветом и их ассортиментом. "Логистическая ситуация остается стабильной, что позволяет селлерам обеспечивать постоянный приток свежих цветов", - добавили там.

Предпочтения россиян

В Flowwow агентству рассказали, что традиционно на 8 Марта россияне предпочитают дарить тюльпаны, а также букеты с гортензиями. В Ассоциации российских флористов также отметили, что тюльпаны пользуются наибольшим спросом на этот праздник.

По данным Ассоциации "Теплицы России", розы также остаются в приоритете у россиян, в то время как доля тюльпанов, из-за относительно меньшей стоимости, все более увеличивается в объеме продаж.

О ситуации с ценами на цветы

По словам Литвиненко, рост цен на цветы в рознице в этом году будет в пределах 15-20% по сравнению с 2023 годом. "Причины: рост стоимости импортных цветов из-за усложнения логистики и платежей, рост стоимости отечественных цветов из-за подорожания расходов на производство: удобрения, средства защиты, повышение зарплат", - пояснил эксперт.

В то же время в Flowwow рассказали, что в текущем году не наблюдают чрезмерного роста закупочных цен на цветы, отметив, что подорожание в рознице происходит соразмерно растущему курсу и сезону. "Но из года в год мы замечаем, что в преддверие 8 Марта цены на букеты увеличиваются на 10-30%. Повышение стоимости связано в первую очередь с увеличенным спросом, а также с особенностями праздничного сезона. Тем не менее, после завершения этого периода цены снижаются до своего обычного уровня", - говорится в сообщении.