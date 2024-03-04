В Красноярском крае объем посевных площадей рапса вырастет почти на четверть

В регионе планируют засеять более 265 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Посевные площади рапса в Красноярском крае - регионе лидере в России по выращиванию этой культуры - в 2024 году будут увеличены на 23,3% и достигнут 265,5 тыс. га. Об этом сообщил министра сельского хозяйства края Илья Васильев.

"В 2024 году посев масличных культур составит около 287 тыс. га. В частности, рапс займет 265,5 тыс. га - прирост к 2023 году на 23,3%", - сказал Васильев.

По словам министра, в целом в этом году посевная площадь сельхозкультур в Красноярском крае увеличится на 30 тыс. га - до 1 млн 512 тыс. га. Кроме рапса существенно вырастут посевные площади под горох. "Под зерновые и зернобобовые запланировано около 921 тыс. га, в том числе 41,5 тыс. га - под горох, что на 25% больше, чем годом ранее", - пояснил министр.

Красноярский край последние пять лет подряд - лидер в России по объему производства семян рапса. В 2023 году под агрокультуру в крае отведено 215,2 тыс. га - больше всех в России. Аграрии в 2023 году собрали 403,6 тыс. тонн. По данным регионального Россельхознадзора, в 2023 году из Красноярского края на экспорт отгружено 179 тыс. тонн рапса. Большая часть продукции идет в Китай, Белоруссию, Казахстан, Киргизию.