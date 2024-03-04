Минпромторг поддержал идею предоставления приоритета российским товарам на маркетплейсах

Первые 50 карточек на порталах должны занимать отечественные товары, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ поддерживает идею предоставления преференций российским товарам на маркетплейсах. Первые 50 карточек на порталах должны занимать отечественные товары, заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Преференции - это обязательно закрепленная доля на полке. Это должно быть сделано как в предприятиях офлайн-торговли, то есть в торговых сетях, так и на маркетплейсах <…> Мы уверены, что приоритет в размещении как раз должен быть отдан отечественной продукции. Карточки с российскими товарами в поиске должны быть на главных местах <…> Мы не делаем ничего нового и экстраординарного. Все государства, безусловно, поддерживают своих предпринимателей, помогают им закрепиться на национальных рынках. У нас тоже есть такая возможность, и мы должны обязательно ее использовать, причем закрепить нормативно такую форму поддержки", - сказал он.

По словам Евтухова, мнение о том, что такая инициатива может нанести ущерб компаниям или отпугнуть потребителя, не выдерживает критики. Минпромторг полностью поддерживает соответствующее предложение.

"В онлайн-торговле первые 50 карточек товаров должны быть российские. Равно как и на традиционной торговой полке в значительной доле должны быть представлены отечественные производители", - добавил он.