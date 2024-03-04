Минпромторг назвал условия для ввода обязательной доли российских товаров

Одним из них является достаточное производство этих товаров, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Обязательная доля российских товаров в магазинах и на маркетплейсах должна быть значительной и вводиться при нескольких условиях. Одним из них является достаточное производство этих товаров, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Мы считаем, что нужно установить значительную долю, но не говорим о том, что это будет применено сразу для всех товаров. Прежде должны быть исполнены несколько условий. Первое, у нас в стране должно быть достаточное производство той или иной продукции, чтобы мы могли удовлетворить все запросы наших потребителей, чтобы имелось как минимум несколько отечественных производителей по каждой категории товара и была конкуренция. <...> Посмотрим, как механизм заработает, и продолжим анализировать, насколько у нас развито производство по тем или иным направлениям и можно ли расширять "российскую полку" дальше", - сказал он.

Вводить приоритеты для отечественной продукции надо с нескольких товарных групп, считают в Минпромторге. Это те категории, где российские производители наиболее представлены: бытовая химия, косметика и другие позиции.

Евтухов отметил, что доля продуктов питания российского производства на полках в магазинах составляет 90%. Ранее замглавы Минпромторга в интервью ТАСС отмечал, что необходимости убирать весь импортный товар с полок магазинов нет. По его словам, у покупателя должна оставаться возможность выбора.