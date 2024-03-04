В Минэнерго США заявили о падении суточной цены газа в феврале до минимума

На хабе Henry Hub стоимость составила в среднем $1,5 за миллион британских тепловых единиц, это самый низкий показатель с 1997 года

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Среднесуточная спотовая цена газа в США в феврале упала до минимального уровня по крайней мере с 1997 года, говорится в отчете Управления энергетической информации Минэнерго США.

"Согласно данным Refinitiv Eikon, 20 февраля 2024 года среднесуточная цена на природный газ в США на хабе Henry Hub составила в среднем $1,5 за миллион британских тепловых единиц, что является самой низкой ценой в долларах с поправкой на инфляцию, как минимум с 1997 года", - отмечается в отчете.

Причиной такого падения стала большая добыча газа, низкое потребление и более высокие запасы по сравнению со средним значением за предыдущие пять лет. Из-за роста добычи и относительно низкого потребления этой зимой из хранилищ было изъято меньше газа, а большие запасы указывают на переизбыток предложения на рынке и способствуют снижению цен на газ.

В феврале были зафиксированы шесть рекордно низких суточных цен, отмечает Минэнерго США. С 7 февраля цена Henry Hub оставалась ниже $2. В последний раз цена газа в США была такой низкой в 2020 году.

Ранее Минэнерго США ждало роста спотовых цен на газ в стране в 2024-2025 годах.