Амурская область продлила сотрудничество с Амвросиевским районом ДНР до 2028 года

В рамках этого документа в 2024 году Приамурье поможет отремонтировать и восстановить 13 объектов подшефного района

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Амурской области подписали соглашение о продлении сотрудничества с подшефным Амвросиевским районом Донецкой Народной Республики (ДНР) до 2028 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства после поездки губернатора Приамурья Василия Орлова в ДНР.

"Губернатор Амурской области Василий Орлов и глава администрации Амвросиевского района Игорь Лызов подписали соглашение о продлении сотрудничества до 2028 года", - говорится в сообщении.

Новое соглашение будет действовать с 2025 по 2028 годы. В приоритете - объекты образования, ЖКХ, ремонт дорог и благоустройство населенных пунктов.

Первое трехлетнее соглашение стороны заключили в 2022 году. В рамках этого документа в 2024 году Приамурье поможет отремонтировать и восстановить 13 объектов подшефного района. Из самых больших - это площадь имени Ленина и детский сад "Теремок" в Амвросиевке. Кроме того, восстановят дорожное полотно на улицах районного центра, установят знаки и освещение.

Всего за время шефства Приамурье помогло восстановить более 90 объектов инфраструктуры района. В 2023 году из бюджета Приамурья на эти цели было выделено 203 млн рублей. Сумма средств на восстановление в 2024 году пока не уточняется.