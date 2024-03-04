На Кубани запустили в эксплуатацию первый энергоблок ТЭС "Ударная"

С 1 марта электростанция приступила к поставке мощности в объеме 227 МВт на оптовый рынок электроэнергии

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Эксплуатация первого энергоблока ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае началась с 1 марта, электростанция приступила к поставке мощности в объеме 227 МВт на оптовый рынок электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

"Компания "Технопромэкспорт" госкорпорации "Ростех" успешно аттестовала и начала эксплуатацию первого энергоблока ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае. Электростанция с 1 марта приступила к поставке мощности в объеме 227 МВт на оптовый рынок электроэнергии", - говорится в сообщении.

Как отметила управляющий директор по контролю за строительством Ростеха Елена Сиэрра, сейчас к запуску готовится второй энергоблок ТЭС.

"Суммарная мощность ТЭС "Ударная" составит 560 МВт. В состав генерирующего оборудования третьего энергоблока станции войдет первая отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М, которую производит входящая в Ростех Объединенная двигателестроительная корпорация", - подчеркнули в Ростехе.

ТЭС "Ударная" строится в Крымском районе Краснодарского края для обеспечения электроэнергией предгорных районов Кубани. В мае 2021 года глава департамента инвестиций Краснодарского края Василий Воробьев сообщал, что обеспечить готовность к проведению пуско-наладочных работ на ТЭС "Ударная" планируется к концу 2023 года из-за решения об установке российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М. Общий объем инвестиций в проект до конца 2023 года оценивался в сумму более 55 млрд рублей.

"Технопромэкспорт" в марте 2018 года был признан победителем конкурса на строительство ТЭС в Тамани мощностью до 460 МВт.