Директор ЗАЭС сообщил о достаточных запасах воды для охлаждения блоков

Главе МАГАТЭ представили план мероприятий по компенсации потерь от разрушения дамбы Каховского водохранилища и снижения уровня воды, отметил Юрий Черничук

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Запорожская АЭС (ЗАЭС) имеет достаточный запас воды для охлаждения блоков и обеспечения безопасности, несмотря на снижение уровня воды в Каховском водохранилище из-за разрушения его дамбы. Об этом сообщил журналистам директор станции Юрий Черничук.

"Воды на станции для обеспечения безопасности и охлаждения блоков достаточно на сегодняшний день", - сказал он.

Черничук отметил, что этот вопрос поднимался в феврале во время последнего визита на станцию главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Ранее он высказывал сомнения в достаточной обеспеченности станции водой для охлаждения. "О техническом состоянии станции было мистеру Гросси очень много рассказано. Что касается воды, его разуверили, разубедили в его опасениях. <...> Ему продемонстрировали места, откуда осуществляется подпитка водой станции. Было ему рассказано о тех мероприятиях, которые планирует сделать станция и концерн "Росэнергоатом" для компенсации тех потерь, которые были нанесены разрушением дамбы Каховского водохранилища. На мой взгляд, мистер Гросси удовлетворенным в этой части уехал", - рассказал директор ЗАЭС.

Черничук подчеркнул, что персонал ЗАЭС полностью готов к обеспечению технологической безопасности станции. "Мы понимаем полностью весь процесс комплектации, подготовки персонала. С точки зрения технологической безопасности и ее обеспечения я уверен в людях, которые здесь работают, в этом опасения рассеваются. С точки зрения войны - опасения есть и никуда не уходят", - сказал он.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.