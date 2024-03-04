В ФАО заявили о желании более тесно работать с Россией в Африке

Директор московского отделения организации Олег Кобяков отметил, что ФАО приветствовала бы также выделение новых российских добровольных взносов на проекты, направленные, в частности, на внедрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства и эффективное управление водными ресурсами

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) хочет теснее взаимодействовать с Россией на африканском континенте. Об этом заявил в интервью ТАСС директор московского отделения организации Олег Кобяков.

"ФАО, будучи спецучреждением ООН в области содействия развитию с глобальным мандатом в области сельского, рыбного, лесного хозяйства, приветствовала бы более тесное взаимодействие с Российской Федерацией в том числе и на африканском континенте, выделение новых российских добровольных взносов на проекты ФАО, направленные, в частности, на внедрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства, эффективное управление водными ресурсами, сокращение масштабов потерь и порчи пищевой продукции", - сказал он.

ФАО является специализированным учреждением ООН, возглавляющим международные усилия по борьбе с голодом. Организация работает более чем в 130 странах мира.