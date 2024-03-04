Россия лидировала в турпотоке в Шри-Ланку в феврале

За этот период островное государство посетили более 30 тыс. россиян, они составили 15% от общего турпотока

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 марта. /ТАСС/. Россия стала лидером в турпотоке в Шри-Ланку в феврале, сообщило ланкийское Управление по развитию туризма (SLTDA).

За этот период в островное государство прибыли более 30 тыс. туристов из России, они составили 15% от общего притока иностранных гостей, превысившего 218 тыс. отдыхающих из разных стран. На втором месте в февральском турпотоке находится Индия (14%), на третьем - Великобритания (9%). По сравнению с февралем 2023 года уровень прибытий туристов увеличился на 102,8% в годовом исчислении.

По статистике SLTDA, число российских гостей в Шри-Ланку возросло в прошлом году на 116,4% (197 498 человек) по сравнению с 2022 годом, когда островное государство посетили 91 272 российских туриста.

Исторический рекорд по турпотоку из России обеспечили прямая авиаперевозка, удобные стыковочные варианты, а также активность российских туроператоров, отметили в туристической отрасли Шри-Ланки.

По числу зарубежных туристов Россия заняла в 2023 году второе место после Индии, на долю которой пришлось 20% от общего числа прибытий (302 884 туриста).

В 2023 году Шри-Ланку посетили свыше 1,4 млн человек, что на 106,6% превысило показатель минувшего года. Это самое большое количество туристов за один год после начала пандемии коронавируса в марте 2020 года. Ланкийские власти ожидают, что в 2024 году турпоток составит 3 млн человек.