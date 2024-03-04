В Москве в саду имени Баумана смогут открыть три кафе и пункт проката по итогам торгов

Самый большой лот - павильон площадью 266 кв. м - можно установить в северной части парка

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на торги права на размещение четырех нестационарных торговых объектов (НТО) в Басманном районе, их площадь составят от 8 до 266 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Представителей малого и среднего бизнеса приглашают на городские аукционы, победители которых смогут открыть в саду имени Н. Э. Баумана три точки общепита и пункт проката спортинвентаря. Они самостоятельно установят в специально отведенных местах нестационарные торговые объекты - два киоска и два павильона площадью от 8 до 266 кв. м. Заявки на участие в торгах принимают до 22 марта", - сказал глава департамента Кирилл Пуртов.

Отмечается, что самый большой лот - павильон площадью 266 кв. м - можно установить в северной части парка, рядом с кинопроекционной и сценой, где в зимнее время также размещается каток. В этом НТО победитель аукциона сможет открыть всесезонное кафе. Еще две точки общепита - киоски площадью восемь и 21 кв. м - предприниматели смогут разместить возле дирекции парка и на центральной аллее. Здесь же можно установить павильон площадью 50 кв. м для проката спортивного инвентаря и оборудования.

Все нестационарные объекты будут созданы в единой стилистике, в соответствии с типовыми техническими характеристиками и архитектурными решениями. Онлайн-аукционы пройдут 27 марта на электронной торговой площадке "Росэлторг". Для участия в них понадобятся регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись, добавили в пресс-службе.