Бывшее СП "Северстали" и Windar Renovables сменило название на "Северсталь стальные башни"

Состав собственников компании не изменился

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Производитель башен для ветроэнергетических установок (ВЭУ) - компания "Виндарсеверсталь" (бывшее СП "Северстали" и испанской Windar Renovables S. L.) - сменила название на "Северсталь стальные башни". Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Соответствующие изменения в реестр были внесены 1 марта, состав собственников компании не изменился.

Ранее из данных ЕГРЮЛ стало известно, что принадлежавшей Windar Renovables долей в компании (51%) теперь владеет компания "Новые решения и технологии". Доля "Северстали" в СП составляет 49%.

О проекте

Предприятие "Виндарсеверсталь" (ранее "Башни ВРС") было создано в 2018 году в Таганроге как трехстороннее СП Windar Renovables, "Северстали" и "Роснано". Позднее "Северсталь" выкупила 24,5% у "Роснано" и увеличила долю в СП до 49%.