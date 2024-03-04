Аксенов заявил, что в Крыму решены все проблемы стратегического характера

Глава республики напомнил, что на протяжении 10 лет Россия активно вкладывала в создание и развитие инфраструктуры на территории полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Все проблемы стратегического характера, которые были у Крыма на момент вхождения полуострова в состав России в 2014 году, к настоящему времени уже решены. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Стратегические вопросы по воле президента [Владимира Путина] решены. Свет, вода, газ, все ресурсоснабжение, все самое необходимое с точки зрения логистики, путей транспортировки и так далее, все это уже выверено, и никакие бомбежки, перекрытия, плохая погода, ничего не мешает. Да, были напряжения по топливу, но все вопросы сняты окончательно. Все работает", - сказал собеседник агентства.

Глава Крыма напомнил, что на протяжении 10 лет Россия активно вкладывала в создание и развитие инфраструктуры на территории полуострова. При этом контроль осуществлял лично президент, отметил Аксенов.

"Все, что касается восстановления инфраструктуры и реализации всех колоссальных проектов, это и Крымский мост, и трасса "Таврида", больницы и другие объекты, сотни мероприятий, которые ежегодно реализуются в рамках федеральной целевой программы [социально-экономического развития Республики Крым], в рамках нацпроектов и так далее, все это делается в первую очередь по решению президента", - сказал глава региона.

При этом он признал, что у Крыма все еще есть вопросы, которые необходимо решать. "В основном они неглобального характера: начиная от вопросов цен на продовольствие и лекарственные препараты до обустройства инфраструктуры отдельного населенного пункта, дома, улицы. Эти вопросы в рамках республики небольшие, но значимые для конкретных людей, которые проживают на конкретной улице. При этом мы понимаем, каким способом и как достичь того или иного целевого показателя", - отметил Аксенов.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.