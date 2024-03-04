Аксенов заявил, что Крым за 10 лет принял более 60 млн туристов

Пока авиасообщение с полуостровом остается закрытым, рассчитывать на восстановление турпотока в прежних объемах не стоит, подчеркнул глава региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Курорты Крыма за 10 лет в составе России приняли более 60 млн туристов, построены и модернизированы сотни объектов размещения. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"За десять лет наш регион принял более 60 млн туристов, построены и модернизированы сотни отелей и санаториев. Нынешний сезон был сложным, прежде всего из-за логистических ограничений. За 2023 год Крым посетили 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что до тех пор, пока остается закрытым авиасообщение с Крымом, рассчитывать на восстановление турпотока в прежних объемах не стоит. "Сейчас продолжается проработка мер поддержки отрасли на текущий год. Идет работа над механизмами по загрузке санаторно-курортного комплекса, в том числе за счет новых субъектов РФ и социальных программ по другим регионам, разрабатываются дополнительные льготы и вычеты. Также продолжаем работать с федеральным центром, фондом "Защитники Отечества" над программами для участников специальной военной операции, их семей", - рассказал Аксенов.

Говоря о развитии отрасли, глава Крыма уточнил, что за десять лет, построено более 70 объектов размещения, реконструировано 568. "Только за прошедший год открыто 13 новых средств размещения на почти 400 номеров. В целом сохранены все инвестиционные проекты. Это 68 проектов-соглашений на сумму свыше 168 млрд рублей", - отметил собеседник.

Несмотря на сложности, которые испытывает отрасль, одной из основных задач Аксенов назвал снижение сезонности за счет реновации существующего номерного фонда и строительства новых гостиничных комплексов, создание всесезонной туристической инфраструктуры. "Это спа-центры, теплые бассейны, лечебная база и так далее", - уточнил он.