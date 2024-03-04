Российский рынок акций открылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи вырос до 0,59%, индекс РТС прибавил 0,9%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торгов на Мосбирже демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,35%, до 3 278,01 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 127,79 пункта (+0,49%). К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 3 285,97 пункта (+0,59%), а индекс РТС прибавлял 0,9%, до 1 132,37 пункта.

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 91,43 рубля (-0,26%), евро находился на уровне 99,19 рубля (+0,28%), а курс юаня равнялся 12,648 рубля (-0,14%).