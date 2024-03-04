В Крыму подали в суд иск об энергоблокаде на более 3,15 трлн рублей

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов отметил, что они продолжат формировать претензии к Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Республики Крым подали в Арбитражный суд региона иск об энергетической блокаде суммой более 3,15 трлн рублей. Об этом председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов написал в своем Telegram-канале.

"Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 3 трлн 156 млрд рублей", - сказал глава парламента.

Константинов также отметил, что власти продолжат формировать претензии к Украине. Ранее он сообщал о подготовке иска о финансовой блокаде региона.

Как глава Госсовета уточнял ранее, ответчиками выступают кабинет министров Украины, Министерство энергетики Украины и национальная энергетическая компания "Укрэнерго". По словам Константинова, в качестве третьих лиц планируется привлечь к участию в процессе в том числе крымские министерства топлива и энергетики, здравоохранения, МЧС, ГУП РК "Крымэнерго".

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей. Также Киевом были отрезаны продовольственные поставки, перестали работать банки, было нарушено транспортное сообщение с полуостровом. Ситуация улучшилась с запуском энергомоста с Кубани через Керченский пролив мощностью 400 МВт. Затем были построены новые сети, запущены энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе.