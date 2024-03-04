Во всех населенных пунктах РФ станет доступен прогноз прибытия общественного транспорта

С помощью данных от Федеральной навигационно-информационной системы регионы смогут запускать собственные мобильные приложения или ретранслировать информацию в "Яндекс.Карты" и 2ГИС, а также на информационные табло "умных остановок" без необходимости создания локальной инфраструктуры

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минтранс России и АО "ГЛОНАСС" тестируют Федеральную навигационно-информационную систему на основе системы "ЭРА-ГЛОНАСС", с помощью нее прогноз прибытия общественного транспорта на остановочные пункты можно будет запустить для пассажиров всех населенных пунктов России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО "ГЛОНАСС".

"Минтранс России и АО "ГЛОНАСС" приступили к тестированию Федеральной навигационно-информационной системы (ФНИС) <…> Доступные только для жителей ряда крупных городов онлайн-сервисы прогноза прибытия общественного транспорта на остановочные пункты смогут использовать пассажиры во всех населенных пунктах России", - говорится в сообщении.

С помощью данных от ФНИС регионы РФ смогут запускать собственные мобильные приложения или ретранслировать информацию в сервисы "Яндекс.Карты" и 2ГИС, а также на информационные табло "умных остановок" без необходимости создания локальной инфраструктуры, подчеркнули в пресс-службе.

Проект Федеральной навигационно-информационной системы будет бесплатным для всех регионов России, он реализуется на единой цифровой платформе "Гостех". ФНИС, созданная на основе "ЭРА-ГЛОНАСС", формирует государственную цифровую платформу для отслеживания различных видов транспорта, отметили в компании.

По словам гендиректора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича, в рамках тестирования отрабатывается подключение общественного транспорта, скорой помощи и беспилотных воздушных судов.

"К нашей платформе мониторинга уже подключено более 200 тысяч единиц общественного транспорта во всех регионах России. Для отработки функциональности мы подключили к ФНИС пассажирский транспорт Великого Новгорода и Новгородской области, - сказал Райкевич, слова которого приводятся в сообщении. - Одновременно мы подключили грузовые беспилотные вертолеты компании "Аэромакс", агродроны "Агримакс.Аэро" в нескольких областях России, что в перспективе позволит открыть небо для гражданских авиабеспилотников в регионах, где действуют запреты, за счет передачи от ФНИС в оперативные штабы субъектов РФ юридически значимых данных, подтверждающих соблюдение заявленных маршрутов".

Замминистра здравоохранения России Павел Пугачев рассказал, что создание ФНИС также повысит эффективность управления автопарком скорой помощи.

Также в АО "ГЛОНАСС" добавили, что в будущем к системе можно будет подключить и электронные средства индивидуальной мобильности.