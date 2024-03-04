Суд отложил до 6 марта заседание по иску "Газпром экспорта" к чешской NET4GAS

Компания не успела рассмотреть письменный отзыв чешской компании на свои требования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил до 6 марта заседание по иску "Газпром экспорта" к чешской фирме - оператору внутренних газопроводов NET4GAS о запрете продолжать арбитражное разбирательство в Чехии, передает корр. ТАСС из зала суда.

Перерыв в заседании до 6 марта связан с тем, что "Газпром экспорт" не успел рассмотреть письменный отзыв чешской компании на свои требования, который был прислан только в пятницу, 1 марта.

Ранее сообщалось, что "Газпром экспорт" просит российский суд запретить NET4GAS продолжать арбитражное разбирательство в Арбитражном суде при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики, а также взыскать денежные средства.

В начале 2023 года NET4GAS заявляла, что не получила последние ежемесячные платежи за использование газотранспортной системы, причитающиеся ей по контрактам с крупным российским поставщиком. Чешский оператор газопроводов также сообщал, что переговоры с российской компанией не увенчались успехом, и NET4GAS решила начать арбитражное разбирательство против нее.

В Чехии NET4GAS Holdings управляет 4 тыс. км трубопроводов, пятью компрессорными станциями и сотней перекачивающих станций. Ей принадлежит эксклюзивное право на транспортировку природного газа по территории республики.

Ранее "Газпром" также подал в российский суд иски к германским трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH, нидерландской газотранспортной компании Gasunie Transport Service (GTS), "Нафтогазу Украины" и польско-российской компании Europol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал - Европа, с требованием запретить продолжать арбитражные разбирательства в зарубежных судебных инстанциях. По последним двум искам российская компания добилась введения запрета на продолжение арбитража, по заявлению к Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH судебное заседание назначено на 6 марта, по иску к GTS - на 15 марта.