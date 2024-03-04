СМИ: Хайнань берет на себя лидирующую роль в продвижении электромобилей в Китае

На острове уже функционирует сеть из более чем 116 тыс. пунктов подзарядки электромобилей, пишет газета "Чайна дейли" со ссылкой на доклад BloombergNEF

ХАЙКОУ /Китай/, 4 марта. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань может стать движущей силой и моделью для полного перехода страны на использование электромобилей. Об этом пишет газета "Чайна дейли" со ссылкой на доклад исследовательской структуры BloombergNEF.

Авторы доклада пришли к такому выводу на основе анализа рынка зеленых автомобилей на Хайнане и развития соответствующих технологий. К настоящему времени, указывается в документе, на острове уже функционирует сеть из более чем 116 тыс. пунктов подзарядки электромобилей, что дает возможность автомобилистам в городах находить зарядку в радиусе от 1 до 2 км.

Такая сеть зарядных станций - стратегическая инициатива правительства провинции, целью которой является полный отказ от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году и доведение доли электромобилей и машин с гибридной силовой установкой на местном рынке до 45%. Данные доклада свидетельствуют о том, что Хайнань лидирует в Китае и по объемам продаж электромобилей.

Как отмечает аналитик BloombergNEF Ми Сыи, Хайнань является первым и единственным регионом в Китае с такой амбициозной целью. Успех этой инициативы потенциально может послужить моделью для перехода всей страны к полностью электрическому автомобилестроению в будущем, считает эксперт.

"Электромобили с низкими эксплуатационными расходами и интеллектуальными функциями набирают популярность в качестве дополнительного автомобиля. Продажи гибридных автомобилей быстро растут в городах среднего размера из-за относительно низких первоначальных цен и возможности быстрой зарядки", - приводит газета слова Ми Сыи.

Преимущества Хайнаня

Что касается Хайнаня, как полагает эксперт, сам остров обладает определенными преимуществами для продвижения электромобилей. Его умеренный климат способствует увеличению срока службы аккумулятора, что является заметным плюсом по сравнению с более холодными регионами, такими как Пекин, где зимой столбик термометра часто опускается ниже нуля.

В докладе также обратили внимание, что не только крупные провинции и мегаполисы, но и небольшие регионы начинают играть все более важную роль в ускорении перехода на электромобили. Этому способствует всесторонняя поддержка властями программы строительства сети пунктов подзарядки, выделение субсидий на покупку новых электромобилей и инвестиции в развитие местных цепочек поставок.