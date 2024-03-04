Медиахолдинг НМГ запускает Экспериментальное творческое объединение

Руководителем ЭТО стал директор по стратегическим коммуникациям "СТС Медиа" Ким Белов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Экспериментальное творческое объединение (ЭТО), где будут разрабатываться дебютные проекты для телевидения, онлайн-платформ и кинотеатрального проката, запускает "Национальная медиа группа" (НМГ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе медиахолдинга.

"Национальная медиа группа объявляет о запуске Экспериментального творческого объединения - лаборатории для разработки дебютных проектов для развлекательного и информационного сегментов вещания холдинга, онлайн-платформ, а также полнометражных фильмов для кинотеатрального проката", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в рамках лаборатории будут разрабатываться экспериментальные проекты, созданные дебютантами и студентами. Участникам предоставят возможность поработать со своими идеями при поддержке холдинга. В случае успешной защиты проектов они будут запускаться в производство.

Руководителем ЭТО стал директор по стратегическим коммуникациям "СТС Медиа" Ким Белов. Оценивать проекты участников будет специальный контент-комитет, в который вошли заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Александр Акопов, генеральный директор "НМГ Студии" Дмитрий Табарчук и другие эксперты.

"В 2023 году в рамках нашей творческой платформы "Создатели" мы запустили "НМГ дебют" - программу для работы с талантливыми творческими студентами, кейс-чемпионат "Создатели", где свои идеи о будущем медиа и развлечений представляли студенты немедийных профессий. Старт ЭТО - это еще один инструмент для открытия и развития профессиональных дебютантов под наставничеством признанных мэтров", - привели в пресс-службе слова генерального директора НМГ Светланы Балановой.